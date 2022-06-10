Москва, , 20:58 — REGNUM Курсы рубля продолжил расти по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 56,80 рубля, что на 2 рубля 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро упал на 3 рубля 20 копеек и составил 60,10 рубля.

В целом за прошедшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 4,15 рубля, евро — на 4,65 рубля.

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