Москва, 10 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Известный режиссёр Юрий Грымов недоволен передачами на современном телевидении. Об этом сообщил портал «Культуромания» 10 июня.

Natalya Raevskaya Юрий Грымов

По мнению режиссёра, современные телешоу не способны научить зрителей чему-то полезному: «Слоган нашего театра: «Выключайте телевизор — идите в театр». Телевизор нельзя смотреть». Стоит отметить, что позицию Грымова не разделила радиоведущая Алла Довлатова, которая отметила, что просмотр телевизора может успокаивать.

Ранее Юрий Грымов заявил об обиде на певца Витаса (Виталий Грачёв). Как заявил постановщик, именно он придумал один из самых успешных сценический образов в карьере музыканта, однако тот до сих пор не отблагодарил его.