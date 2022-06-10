Вашингтон, 10 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал журналистам, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла «фантастически», так как американский лидер проявил искреннее желание решить международные проблемы, сообщает 10 июня Reuters.

Жаир Болсонару

Болсонару также заверил, что вооруженные силы Бразилии «неустанно» ищут британского журналиста Дома Филлипса, а также эксперта по коренным народам Бруно Перейру, которые пропали без вести в отдаленной части тропических лесов Амазонки недалеко от границы с Перу.

Помимо этого бразильский лидер указал, что его правительство работает над защитой тропических лесов и собирается эксплуатировать природу амазонской низменности для расширения фермерского сектора Бразилии.

Ранее Байден пообещал Болсонару пересмотреть установленные в Соединённых Штатах тарифы на бразильскую сталь.