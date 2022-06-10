В Мариуполе продолжает работу МГЕР и «Волонтерская Рота»
Москва, 10 июня, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогают восстанавливать более 15 социальных объектов в Мариуполе. Благодаря усилиям волонтеров уже начали свою работу школы №41, №5, №14, №4. Кроме того, активисты ведут ежедневную работу по восстановлению ДК «Молодёжный», спорткомплекса «Спартак», детского сада, двух медицинских центров и храма иконы Божией Матери «Млекопитательницы». Добровольцы убирают и вывозят из зданий мусор, разбирают завалы и заклеивают разбитые окна пленкой, рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.