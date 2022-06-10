Москва, 10 июня, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогают восстанавливать более 15 социальных объектов в Мариуполе. Благодаря усилиям волонтеров уже начали свою работу школы №41, №5, №14, №4. Кроме того, активисты ведут ежедневную работу по восстановлению ДК «Молодёжный», спорткомплекса «Спартак», детского сада, двух медицинских центров и храма иконы Божией Матери «Млекопитательницы». Добровольцы убирают и вывозят из зданий мусор, разбирают завалы и заклеивают разбитые окна пленкой, рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Никита Третьяков, ИА REGNUM Мариуполь

«В Мариуполе продолжает работу десант наших добровольцев. Ежедневно они не только оказывают гуманитарную помощь жителям, но и помогают восстанавливать более 15 социальных объектов в городе. Четыре школы, в восстановлении которых помогали наши активисты, уже начали свою работу. Кроме того, к нам обращаются пожилые люди, которые в силу возраста или здоровья не могут самостоятельно привести свой дом в порядок: волонтеры также оказывают необходимую помощь», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.