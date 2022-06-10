Москва, , 20:49 — REGNUM С осуждением агрессивных действий Израиля в отношении Сирии выступил МИД России, говорится в опубликованном 10 июня заявлении официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой Mid.ru

Комментируя удары по территории Сирии, которые ранним утром 10 июня нанесли ВВС Израиля, российский дипломат отметила, что такие обстрелы в Москве считают недопустимыми.

Мария Захарова «Решительно осуждаем совершённое Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры».

Действия израильских военных представитель МИД РФ назвала безответственными и создающими серьёзные риски для международного авиасообщения и жизни ни в чём не повинных людей.

Москва требует от властей Израиля «прекратить эту порочную практику».

Напомним, в результате атаки израильских ВВС в ночь на 10 июня пострадал международный аэропорт Дамаска. Повреждение получила взлётно-посадочная полоса. Сирийские транспортники приостановили все авиарейсы, осуществлявшиеся через этот аэропорт.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Дамаска приостановил работу после авиаударов Израиля