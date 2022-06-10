Москва, 10 июня 2022, 20:49 — REGNUM С осуждением агрессивных действий Израиля в отношении Сирии выступил МИД России, говорится в опубликованном 10 июня заявлении официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.
Комментируя удары по территории Сирии, которые ранним утром 10 июня нанесли ВВС Израиля, российский дипломат отметила, что такие обстрелы в Москве считают недопустимыми.
Действия израильских военных представитель МИД РФ назвала безответственными и создающими серьёзные риски для международного авиасообщения и жизни ни в чём не повинных людей.
Москва требует от властей Израиля «прекратить эту порочную практику».
Напомним, в результате атаки израильских ВВС в ночь на 10 июня пострадал международный аэропорт Дамаска. Повреждение получила взлётно-посадочная полоса. Сирийские транспортники приостановили все авиарейсы, осуществлявшиеся через этот аэропорт.
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