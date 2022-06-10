Севастополь, 10 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Севастополем неизвестный летающий объект, сообщает 10 июня агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Уточняется, что след от ракетного пуска и облако от пораженного объекта были видны над южной частью Севастополя в районе Карантинной и Песочной бухт.

Отмечено, что российское военное ведомство пока не комментирует эту информацию.