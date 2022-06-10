Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест группе инспекторов ДПС, задержанных за взятки на трассе М-4 «Дон». 24 человека пробудут под стражей и под домашним арестом в течение двух и трёх месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 10 июня.

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Согласно решению суда, 18 человек останутся в СИЗО, ещё шестеро — под домашним арестом. Мера пресечения ряду инспекторов ДПС продлена до 10 августа, ещё нескольким сотрудникам — 10 сентября.

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ИА REGNUM сообщало, что следователи полагают, что с 2017 года сотрудники ГИБДД предъявляли водителям, следующим по трассе М-4 «Дон», фиктивные нарушения правил дорожного движения. При этом снимки якобы допущенных нарушений обрабатывались в фотошопе. С водителей инспекторы под давлением вымогали взятки. Незаконный доход сотрудников полиции составил около 14 млн рублей.