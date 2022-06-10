София, , 20:33 — REGNUM Представители болгарской радикальной партии «АБВ» («Альтернатива болгарского возрождения») выступили с инициативой прекращения трансляции в болгарском эфире телевизионных каналов Российской Федерации. Об этом 10 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Глава «АБВ» Румен Петков официально обратился в Государственную комиссию по защите прав потребителей Болгарии (КЗПП), потребовав «изъять из эфирного пакета основные телепрограммы РФ», мотивировав это отсутствием в указанных передачах «контента с общеевропейскими ценностями».

Румен Петков «Болгарский зритель должен воспитываться на культуре Брюсселя, а не Москвы».

О других деталях информации нет. Известно лишь, что под соответствующим документом подписалось несколько депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.

Ранее представители одной из крупнейших коалиционных партий Болгарии — БСП — раскритиковали такую инициативу, назвав ее наступлением на свободу слова.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя заявил, что бесполезно пытаться «отменить русский язык»