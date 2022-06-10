София, 10 июня 2022, 20:33 — REGNUM Представители болгарской радикальной партии «АБВ» («Альтернатива болгарского возрождения») выступили с инициативой прекращения трансляции в болгарском эфире телевизионных каналов Российской Федерации. Об этом 10 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.
Глава «АБВ» Румен Петков официально обратился в Государственную комиссию по защите прав потребителей Болгарии (КЗПП), потребовав «изъять из эфирного пакета основные телепрограммы РФ», мотивировав это отсутствием в указанных передачах «контента с общеевропейскими ценностями».
О других деталях информации нет. Известно лишь, что под соответствующим документом подписалось несколько депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.
Ранее представители одной из крупнейших коалиционных партий Болгарии — БСП — раскритиковали такую инициативу, назвав ее наступлением на свободу слова.
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