София, 10 июня, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Представители болгарской радикальной партии «АБВ» («Альтернатива болгарского возрождения») выступили с инициативой прекращения трансляции в болгарском эфире телевизионных каналов Российской Федерации. Об этом 10 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов

Глава «АБВ» Румен Петков официально обратился в Государственную комиссию по защите прав потребителей Болгарии (КЗПП), потребовав «изъять из эфирного пакета основные телепрограммы РФ», мотивировав это отсутствием в указанных передачах «контента с общеевропейскими ценностями».

Румен Петков «Болгарский зритель должен воспитываться на культуре Брюсселя, а не Москвы».

О других деталях информации нет. Известно лишь, что под соответствующим документом подписалось несколько депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.

Ранее представители одной из крупнейших коалиционных партий Болгарии — БСП — раскритиковали такую инициативу, назвав ее наступлением на свободу слова.