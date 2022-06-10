Рим, 10 июня 2022, 20:27 — REGNUM Европу может накрыть новая волна мигрантов из Африки из-за продовольственного кризиса, заявил 10 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Мигранты
Мигранты

По его словам, для предотвращения этого нужны действия, возглавляемые ООН.

«Мы получим ещё десятки тысяч мигрантов из Африки в Европу если не вмешаемся в ситуацию с продовольственной безопасностью… Я считаю, что нужны коллективные действия под руководством ООН», — цитирует слова Ди Майо агентство АНСА.

По его мнению, проблема с находящимся в портах украинским зерном может спровоцировать в Африке новые потрясения и волны миграции.

Читайте ранее в этом сюжете: На болгарско-румынской границе задержаны нелегальные мигранты