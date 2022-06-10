Рим, 10 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Европу может накрыть новая волна мигрантов из Африки из-за продовольственного кризиса, заявил 10 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Мигранты

По его словам, для предотвращения этого нужны действия, возглавляемые ООН.

«Мы получим ещё десятки тысяч мигрантов из Африки в Европу если не вмешаемся в ситуацию с продовольственной безопасностью… Я считаю, что нужны коллективные действия под руководством ООН», — цитирует слова Ди Майо агентство АНСА.

По его мнению, проблема с находящимся в портах украинским зерном может спровоцировать в Африке новые потрясения и волны миграции.