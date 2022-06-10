Екатеринбург, , 20:26 — REGNUM Отказ граждан России от обучения в Европе приведёт к тому, что дети смогут расти нормальными людьми, нормальными гражданами. Об этом журналистам заявил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Семинар АФК Система

«Потому что в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей мы гарантируем нормальное развитие наших детей», — цитирует его 66.ru.

По словам Бублика, зачастую оттуда возвращаются после обучения люди, которые подверглись той идеологии. И в плане либеральных ценностей, и в сексуальном они уже другие. Он признал, что его дочь собирается обучаться в Европе, так как там есть искусство и архитектура, и не хотел бы, чтобы она «вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, также Бублик оценил последствия выхода России из Болонской системы.