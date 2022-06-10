Ростов-на-Дону, , 20:21 — REGNUM На два месяца арестован стрелок, устроивший перестрелку и пытавшийся сбежать из здания Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону. Решение вынес 10 июня Ленинский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранившему полицейского и судебного пристава злоумышленнику назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток. Под арестом беглец пробудет до 7 августа.

Читайте также: В Ростове-на-Дону произошла перестрелка у здания Пролетарского райсуда

Ещё по теме: СКР опубликовал кадры с места перестрелки в суде Ростова-на-Дону

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после перестрелки в здании Пролетарского районного суда, случившейся утром 8 июня. Следователи полагают, что мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, был доставлен под конвоем в здание суда для участия в судебном заседании. Попросив конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалетную комнату, он металлической заточкой нанёс ему колото-резанное ранение и завладел табельным оружием. Пытаясь скрыться, злоумышленник несколько раз выстрелил в судебного пристава, но был задержан полицейскими.

Пострадавшие госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны подробности перестрелки в здании суда в Ростове-на-Дону