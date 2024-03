Вашингтон, 10 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Популярный певец Joji (Джордж Кусуноки Миллер) опубликовал сингл под названием Glimpse of Us. Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 10 июня.

Кадр из интернет-шоу Colors Joji

Новая композиция посвящена предыдущим любовным отношениям музыканта, а точнее — его безуспешным попыткам забыть о них. Позднее Joji дополнил песню одноимённым видеоклипом, выполненным в схожей стилистике.

Напомним, сингл Glimpse of Us стал первым сольным релизом Joji c 2020 года. Предыдущим проектом артиста стала пластинка Nectar.