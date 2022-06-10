Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о снижении счетов за электроэнергию, рецептурные лекарства и доставку товаров, сообщает 10 июня Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложение Байдена прозвучало в тот момент, когда годовая инфляция в США достигла 41-летнего максимума.

«Я призываю Конгресс одобрить законопроект о снижении стоимости доставки в этом месяце и положить его на мой стол, чтобы мы могли снизить цены на товары. Я также призываю Конгресс принять закон о снижении расходов для семей — о снижении счетов за электроэнергию и рецептурные лекарства», — указал Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Напомним, ранее средняя стоимость бензина в США обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в пять долларов за галлон (3,78 литра).

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