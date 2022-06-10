Ишимский район, Тюменская область, , 20:17 — REGNUM В Тюменской области 10 июня на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло трагическое столкновение автомобиля с мотоциклом. Погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мотоцикл на месте трагедии Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Столкновение произошло в Ишимском районе. Предварительно установлено, что автомобиль «Грейт Волл» выехал на встречную полосу, сбив мотоцикл «Харлей Дэвидсон». От удара внедорожник отбросило в кювет и дерево. Управлявшая мотоциклом 31-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Известно, что она направлялась из Омска на выходные в Тюмень. Обстоятельства дорожной трагедии выясняются.