Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM Выход России из Болонской системы не повлечёт кардинальных последствий для страны. Об этом сообщил журналистам ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Болонская система Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы как двигались, так и будем двигаться туда, куда нам нужно двигаться», — цитирует его 66.ru. Также руководитель отметил, что проблемы, которые появятся после выхода из Болонской конвенции, будут лишь техническими.

Бублик добавил, что в ректорском сообществе склоняются к необходимости оставить элементы Болоньи. Это важно как для студентов, которые ранее поступили на бакалавриат, а теперь должны закончить свой вуз и получить диплом, так и для созданного в Екатеринбурге консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет», в котором будут участвовать вузы из России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и ряда других стран.

«Так как наши партнёры работают в этой системе, а мы не работаем. Мы, получается, специалисты, а они — бакалавры», — сказал Бублик.

В качестве возможного решения технических проблем он назвал возможность готовить специалистов, которые с помощью процедуры ратификации будут получать диплом бакалавра Киргизии или Узбекистана. Как сообщало ИА REGNUM, вузы России исключили из Болонской системы.