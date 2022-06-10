Екатеринбург, 10 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Выход России из Болонской системы не повлечёт кардинальных последствий для страны. Об этом сообщил журналистам ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Болонская система

«Мы как двигались, так и будем двигаться туда, куда нам нужно двигаться», — цитирует его 66.ru. Также руководитель отметил, что проблемы, которые появятся после выхода из Болонской конвенции, будут лишь техническими.

Бублик добавил, что в ректорском сообществе склоняются к необходимости оставить элементы Болоньи. Это важно как для студентов, которые ранее поступили на бакалавриат, а теперь должны закончить свой вуз и получить диплом, так и для созданного в Екатеринбурге консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет», в котором будут участвовать вузы из России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и ряда других стран.

«Так как наши партнёры работают в этой системе, а мы не работаем. Мы, получается, специалисты, а они — бакалавры», — сказал Бублик.

В качестве возможного решения технических проблем он назвал возможность готовить специалистов, которые с помощью процедуры ратификации будут получать диплом бакалавра Киргизии или Узбекистана. Как сообщало ИА REGNUM, вузы России исключили из Болонской системы.