Горловка, ДНР, 10 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Горловский район ДНР вечером 10 июня подвергся обстрелам со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Украинские боевики применили артиллерию и РСЗО БМ-21 «Град».

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 16:10 мск со стороны населённого пункта Кодема по городу Горловка был открыт огонь: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Атака повторилась в 16:50 и 17:20 мск: украинские боевики выпустили ещё 20 ракет.

В 17:55 мск украинские вооружённые формирования со стороны населённого пункта Майорск обстреляли Калининский район Горловки, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.

В 18:50 мск посёлок Гольмовский был обстрелян ВСУ со стороны населённого пункта Новолуганское: выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 19:20 мск по Гольмовскому со стороны Кодемы украинские боевики открыли огонь из «Града», выпустив десть ракет.