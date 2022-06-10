Москва, , 20:13 — REGNUM Денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в I квартале 2022 году имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения страны. Об этом сообщает 10 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно расчётам Росстата, граница бедности в I квартале 2022 года для всего населения составила 12 916 рублей в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года численность населения с доходами ниже границы бедности выросла на 0,1 процентного пункта, или на 0,1 миллиона человек.

Как отмечают в Росстате, главной причиной роста показателя стало ускорение инфляции в I квартале 2022 года до 11,54% в годовом выражении, что превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов.

Среднедушевой номинальный доход за I квартал 2022 года, по оценке ведомства, составил 36 234 рублей в месяц, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию) сократились на 1,2% в годовом выражении.