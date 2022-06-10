Москва, , 20:22 — REGNUM «Друзья» Сербии требуют от нее отказаться от Косово для того, чтобы вступить в ЕС. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 июня в своем телеграм-канале прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что только подписав «взаимное признание» Сербия и Косово могут рассчитывать на членство в ЕС.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Канцлер ФРГ заявил, что Сербия без признания независимость Косово не вступит в ЕС. Это «друзья» Сербии? Белград еще ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет», — задалась вопросом Захарова.

Напомним, что 10 июня, во время визита в Приштину, Олаф Шольц заявил о том, что сложно представить, что Сербия и Косово могли бы вступить в ЕС, не подписав предварительно соглашение о «нормализации отношений», которое подразумевает взаимное признание.