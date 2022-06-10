Мехико, , 20:10 — REGNUM На территории штата Оахака на юге Мексики ураган «Агата» повредил свыше 28 тыс. жилых домов, сообщил 10 июня на пресс-конференции губернатор штата Алехандро Мурат.

Ураган tpsdave

По его словам, ударом стихии повреждены более 28 тыс. поврежденных жилых домов и 191 школа.

Для ликвидации последствий природного бедствия в 69 муниципалитетах штата введен режим чрезвычайной ситуации. В оказании помощи населению участвуют четыре тыс. военнослужащих.

Напомним, ураган «Агата» вышел на территорию Мексики 30 мая, принеся с собой сильные дожди, наводнения и оползни.

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