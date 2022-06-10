Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Американская авиакомпания Delta Air Lines поможет доставить в США 3,2 миллиона бутылок британской детской молочной смеси Kendamil. Это уже шестая партия молочной смеси из-за рубежа, которая призвана помочь США справиться с острым дефицитом данной продукции, сообщает 10 июня Reuters со ссылкой на Белый дом.

Delta skeeze

20 июня Delta доставит партию молочных смесей из Лондона в Бостон и Детройт, после чего товар будет распространён между розничными торговцами, говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, закрытое в феврале из-за нарушений и связанных с ними случаев отравления предприятие по производству детских смесей Abbott обеспечивало 40% поставок молочных смесей для детей. Ситуация с поставками детского питания в США настолько обострилась, что в Нью-Йорке был объявлен режим ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден признал непредвиденность кризиса с детскими смесями в стране.

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