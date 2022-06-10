Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Генеральный директор Apple Тим Кук призвал американских законодателей принять всеобъемлющий федеральный закон о защите конфиденциальных данных граждан, сообщает 10 июня Reuters.

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«Мы настоятельно призываем вас как можно скорее принять всеобъемлющее законодательство о конфиденциальности, и мы готовы вам помочь в этом процессе», — написал Кук в письме, которое было направлено группе законодателей в Сенате и палате представителей США.

Напомним, хотя в США и нет всеобъемлющего федерального закона о конфиденциальности, в стране действует множество федеральных нормативных актов, регулирующих сбор информации в интернете, а также защищающих некоторые данные.