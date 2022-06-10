Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Президент США Джо Байден обсуждает варианты увеличения поставок нефти на фоне роста цен на бензин, сообщает 10 июня Reuters со ссылкой на советника Белого дома Сесилию Роуз.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (президент —ред.) пытается придумать, что можно сделать в административном плане, будь то работа с нефтяными компаниями или нефтеперерабатывающими заводами. Он спрашивает: что мы можем сделать, чтобы помочь вам сохранить ваши обороты и поставлять больше нефти?», — рассказала Роуз, возглавляющая группу экономических советников Белого дома.

Она также подтвердила, что Белый дом рассматривает возможность отмены некоторых тарифов для Китая.

«Мы хотим сделать так, чтобы это принесло стратегическую пользу американским рабочим, американским предприятиям, экономике США в целом, но это (частичная отмена китайских пошлин — ред.) также, безусловно, лежит на столе обсуждения», — сказала она.

Ранее старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт высказал мнение, что ради борьбы с инфляцией власти США будут готовы снизить пошлины на так называемые нестратегические китайские товары, импорт которых не угрожает производственному сектору США.

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