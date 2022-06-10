Вашингтон, 10 июня, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Известная модель Эмили Ратаковски столкнулась с массовой критикой в сой адрес из-за татуировки на теле своего сына. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 10 июня.

Скриншот с YouTube Эмили Ратаковски

Поводом для критики стала фотография с татуировками, которую модель разместила в своём микроблоге. По мнению пользователей, одна из татуировок выполнена на теле годовалого сына Ратаковски, который ещё слишком мал для подобного. Знаменитость пока никак не ответила на комментарии в сети.

Напомним, в 2018 году Эмили Ратаковски вышла замуж за актёра Себастьяна Бир-Маккларда. Весной 2021-го у пары родился первенец.