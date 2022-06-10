Исетский район, Тюменская область, 10 июня, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Исетском районе Тюменской области осуждён местный житель за изнасилование девочки-подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения 34-летний гражданин в одном из сёл Исетского района изнасиловал 15-летнюю дочь своего знакомого. По факту было возбуждено и расследовано дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Суд приговорил насильника к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также к компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 тысяч рублей.