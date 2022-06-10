Белград, 10 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. О том, что германский федеральный канцлер Олаф Шольц выдвинул требования к Белграду по введению Сербией санкций в отношении России, сообщил 10 июня журналистам сербский президент Александр Вучич.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

Александр Вучич «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, то есть к тем мерам, которые Евросоюз в отношении России уже ввёл».

По словам сербского лидера, он донёс до германского гостя позицию Белграда, напомнил «о специфической ситуации около Косова и Метохии, и об энергетике, и о традиционных отношениях с Российской Федерацией».

Вучич добавил, что обсуждал с представителем Берлина перспективы будущей зимы, рассказал о том, что и сейчас у республики много проблем.

На это Шольц проявил «любезность и был справедлив». Он, отмечает Вучич, «предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся».