Берлин, , 19:43 — REGNUM Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на учащихся в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает 10 июня местная полиция на своей странице в Twitter.

С ножом (сс) niekverlaan

Нападение произошло в районе Липпштадт города Хамм.

На данный момент известно, что несколько человек получили ранения. Злоумышленник задержан.

«Несколько человек были ранены ножом. Преступник задержан», — сообщают полицейские.

Мотивы преступника не выяснены.

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