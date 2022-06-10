Москва, 10 июня, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России в апреле 2022 года составила 64 904 человека, что на 18,68% ниже показателя апреля прошлого года. Об этом сообщает 10 июня Росстат.

RitaE Население

Согласно данным ведомства, за месяц в России родились 99 696 младенцев, а умер 146 601 человек.

Напомним, за апрель 2021 года естественная убыль населения страны составила 57 678 человек. При этом родились 110 667 человек, а умерли —168 345 человек.

Таким образом, в годовом выражении рождаемость в России сократилась на 9,9%, а смертность — на 12,9%.