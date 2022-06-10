Москва, , 19:37 — REGNUM Спутник «Глонасс-К», предназначенный для усиления орбитальной группировки российской системы ГЛОНАСС, доставлен на космодром Плесецк, сообщает 10 июня издание предприятия ИСС имени Решетнева «Сибирский спутник».

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

Аппарат прошёл полную программу испытаний и тестов работоспособности.

«На предприятии космический аппарат «Глонасс-К» прошел полный цикл наземных испытаний, которые подтвердили работоспособность его систем и качество сборки, готовность к службе в интересах потребителей. В настоящее время на космодроме Плесецк началась его подготовка к запуску», — указано в сообщении газеты.

Кроме того, отмечено, что сейчас предприятие проводит сборку ещё семи орбитальных аппаратов «Глонасс-К» и двух спутников «Глонасс-К2».

На данный момент в составе российской орбитальной группировки ГЛОНАСС работают 25 спутников, из которых 22 активно эксплуатируются, а три временно выведены на техобслуживание.

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