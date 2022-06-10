Алабама, США, 10 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В США офицер полиции застрелил мужчину, попытавшегося проникнуть в здание начальной школы в Алабаме, передаёт 10 июня Reuters.

JerOme82 Полицейские

Как сообщается, 32-летний Роберт Вайт был застрелен во время драки с офицером школьной охраны. При этом остается неясно, почему мужчина пытался проникнуть в школу и был ли он вооружен.

Инцидент произошел через несколько недель после массового убийства в начальной школе в Техасе, в связи с которым все школы в США начали усиливать меры безопасность.

Ранее президент США Джозеф Байден призвал американцев бросить вызов лобби огнестрельного оружия после трагедии в техасской школе.