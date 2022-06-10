Бухарест, 10 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прибыла в Румынию с экстренным рабочим визитом. Об этом 10 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте глава молдавского правительства встретилась со своим румынским коллегой Николае Чукэ и представителями парламента страны.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы предоставления Кишиневу дополнительной финансовой помощи, а также содействие Румынии в деле интеграции Молдавии в структуры Евросоюза.

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Напомним, ранее румынский президент Клаус Йоханнис подписал в Бухаресте соглашение, предусматривающее выделении Молдавии $290 млн безвозмездной финансовой помощи.