Нижний Новгород, 10 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. На трассе М-7, проходящей через Нижегородскую область появятся молельные комнаты для совершения намаза. Об этом 10 июня сообщили в Духовном управлении мусульман Татарии.

Annabaa.org Ислам. Четки

По данным издания NewsNN, в Нижегородской области планируют открыть два таких помещения — на 350 км трассы М-7 у Ильиногорска и на 454 км у села Подлесова в Кстове.

»Всего на российских трассах хотят соорудить 24 комнаты для совершения намаза».