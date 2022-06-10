Москва, , 19:37 — REGNUM Известный актёр Джон Малкович прокомментировал отъезд российских режиссёров за границу. Об этом сообщило издание Lenta.ru 10 июня.

Джон Малкович che

«Я знаю, что мои русские коллеги сейчас очень сильно шокированы происходящим. Почти все мои русские коллеги сейчас покинули страну. И кажется, это навсегда. Это само по себе огромное изменение. Как мне видится, это потеря для России, но, полагаю, это будет хорошим приобретением для Европы», — заявил актёр. Помимо этого, Малкович отметил, что русская культура состоит из множества вещей, большая часть из которых не имеет никакого отношения к политике.

Напомним, Джон Малкович за свою карьеру снялся в 150 различных кинопроектах. Также актёр выступил продюсером более чем 20 фильмов и сериалов.