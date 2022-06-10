Бишкек, , 19:25 — REGNUM Арестованный по обвинению в государственной измене политолог Марат Казакпаев скончался в реанимационном отделении клинической больницы столицы Киргизии, передают местные СМИ.

Киргизия (сс)GDJ

По имеющейся информации, он умер сегодня, 10 июня, около 15:00 по местному времени (12:00 МСК).

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 9 июня 2022 года Марата Казакпаева перевели из СИЗО госкомитета нацбезопасности Киргизии в реанимацию из-за резкого ухудшения здоровья — известный киргизстанский политолог впал в кому. Врачи диагностировали у него геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг).

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