Париж, , 19:22 — REGNUM Свои услуги готова предложить Франция, чтобы порт Одессы оказался разблокированным, сообщает 10 июня Agence France-Presse.

Порт Одессы George Chernilevsky

Отмечается, что представитель Елисейского дворца заявил о готовности Парижа «предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы».

Это важно, отметил он, поскольку тогда откроется доступ к украинскому зерну: в порт Одессы смогут заходить европейские суда.

Напомним, западные деятели обвиняют Россию в том, что она создаёт голод спецоперацией на Украине. Москва предложила создать безопасные условия по вывозу зерна, но истерия на тему продовольственного кризиса якобы из-за России продолжается.

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