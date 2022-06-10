Москва, 10 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В апреле 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 7797 человек в России, что на 71,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 43,7% меньше, чем в апреле 2021 года. Соответствующие данные приводит 10 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что ещё в 1476 случаях за апрель COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований. В данной категории число умерших снизилось на 50,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 30,8% в годовом выражении.

Кроме этого, в 436 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Число таких случаев в апреле оказалось на 62,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 60,6% меньше, чем год назад.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В апреле было зафиксировано 1874 таких случая, что на 55,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 47,5% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в марте COVID-19 был признан основной причиной смерти 27 124 человек, ещё 8460 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.