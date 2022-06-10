Пекин, , 19:30 — REGNUM Фильм «Мир Юрского периода: Господство» продемонстрировал слабый старт в китайском прокате. Об этом 9 июня написало издание The Hollywood Reporter.

Постер «Мир юрского периода: Господство» Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска»

Как сообщил источник, в премьерный день картина собрала в Поднебесной $15 млн, тем самым уступив второму фильму серии. Отметим, «Мир Юрского периода: Господство» всё равно имеет шансы стать одним из самых кассовых проектов на китайском рынке в 2022 году, поскольку ряду других голливудских блокбастеров власти страны отказали в выходе в местный прокат.

Напомним, картина «Мир Юрского периода 2» смогла собрать $261 млн в китайском прокате. Лента стала одним из наиболее коммерчески успешных релизов в Китае в 2018 году.

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