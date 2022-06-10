Пекин, 10 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Фильм «Мир Юрского периода: Господство» продемонстрировал слабый старт в китайском прокате. Об этом 9 июня написало издание The Hollywood Reporter.

Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска» Постер «Мир юрского периода: Господство»

Как сообщил источник, в премьерный день картина собрала в Поднебесной $15 млн, тем самым уступив второму фильму серии. Отметим, «Мир Юрского периода: Господство» всё равно имеет шансы стать одним из самых кассовых проектов на китайском рынке в 2022 году, поскольку ряду других голливудских блокбастеров власти страны отказали в выходе в местный прокат.

Напомним, картина «Мир Юрского периода 2» смогла собрать $261 млн в китайском прокате. Лента стала одним из наиболее коммерчески успешных релизов в Китае в 2018 году.