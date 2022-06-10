Бишкек, 10 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего заместителя председателя госкомитета нацбезопасности Дуйшенбека Чоткараева. Об этом сообщили в судебном органе.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Судебная коллегия приняла решение оправдать экс-заместителя главы киргизских спецслужб с формулировкой «за отсутствием состава преступления в его действиях».

ИА REGNUM напоминает, что экс-зампредседателя ГКНБ Киргизии Дуйшенбек Чоткараев обвинялся в незаконном освобождении граждан, занимавшихся контрабандой золота, и возврате им изъятых ювелирных изделий.