Балахна, Нижегородская область, , 19:15 — REGNUM В ночь на 10 июня в зоопарке в Балахне произошел пожар — загорелись деревянные торговые палатки. Пожар потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурно-диспетчерскую службу в 01:04 10 июня.

»На момент прибытия происходило горение деревянных торговых палаток на территории зоопарка, угроза распространения пламени отсутствовала. Спустя сорок минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 45 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники».