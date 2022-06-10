Бишкек, , 19:10 — REGNUM Государственный долг Киргизии увеличился почти до $5 млрд 157,4 млн (около 301 млрд 137 млн рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что за первые четыре месяца 2022 года бюджет страны потратил на обслуживание госдолга более 11 млрд 643 млн сомов (8 млрд 705 млн рублей).

Из них на выплаты по внешнедолговым обязательствам Киргизии — около 8 млрд 588 млн сомов (6 млрд 420 млн рублей), а также на погашение внутреннего долга — более 3 млрд 55 млн сомов (2 млрд 285 млн рублей).

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