Москва, 10 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. К сентябрю-октябрю 2022 года Россия столкнётся с нехваткой запасов из-за западных санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявила доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Здесь хорошо работает поговорка: цыплят по осени считают. В среднем, как говорят экономисты, запасов хватает где-то на шесть месяцев. Сейчас мы пока ещё на инерции и на запасах. Я думаю, что как раз к сентябрю-октябрю мы увидим новую картину, картину новой реальности», — заявила Оганова.

«Я думаю, что инфляция будет расти дальше, потому как шесть пакетов санкций не дают возможности расслабиться — это совершенно очевидно. Внешние факторы, которые оказывают влияние, внутренние проблемы, которые на сегодняшний день, безусловно, возникают… действительно, угроза внешней рецессии огромная — всё это, конечно, будет способствовать тому, что инфляция будет расти», — продолжила она.

Экономист обратила внимание на то, что цены на многие товары (автомобили, продукты) не падают, несмотря на укрепление доллара — что связано с изменением логистики и увеличением стоимости доставки.

«Пока ситуация, ещё раз повторю, с точки зрения перспектив развития не ясна. Тут я согласна с Набиуллиной полностью. Поэтому я думаю, что ещё какое-то время мы продержимся летом, пока тепло, и вот с наступлением первых холодов, с наступлением периода, когда начнём собирать урожай, соответственно, качество и количество этого урожая и так далее будет определять качество нашей жизни на следующем этапе», — отметила Оганова.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия несут целый комплекс рисков для российской экономики. От сочетания этих условий, — в первую очередь нефтяного эмбарго и возможности глобальной рецессии, — и того, как они будут развиваться во времени, зависит их общий эффект на экономику и инфляцию.