Челябинск, 10 июня, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Осуждённый за коррупцию бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев сможет отбывать назначенный ему срок в колонии-поселении. Такое решение 10 июня принял Калининский райсуд города.

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Прокуратура выступала против удовлетворения ходатайства. Тем не менее суд посчитал, что бывший чиновник встал на путь исправления.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Тефтелеву вынесли в октябре 2020 года. Ему назначили три года колонии строгого режима и возложили обязанность уплатить штраф на сумму 37,5 млн рублей.