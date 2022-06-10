Москва, , 19:13 — REGNUM Известный продюсер Леонид Дзюник раскрыл причину частой смены мнений у певца Сергея Лазарева. Об этом 10 июня сообщил портал «‎Актуальные новости»‎.

Сергей Лазарев (сс) Albin Olsson

По мнению продюсера, музыкант является «скользким парнем», который меняет свою точку зрения в зависимости от обстоятельств. Дзюник также добавил, что Лазарев был шокирован тем, как быстро отвергли уехавших из России артистов, поэтому начал поддерживать родную страну.

Напомним, в конце февраля 2022 года Сергей Лазарев высказался против проведения спецоперации, отметив, что «ревёт как мальчик» из-за событий на Украине. Однако спустя время певец изменил своё мнение и даже выступил на музыкальном марафоне в поддержку СВО.

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