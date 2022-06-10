Вашингтон, 10 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Канадская студия Tribute Games и французский издатель Dotemu назвали дату релиза игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge про новые приключения Черепашек-ниндзя. Новый трейлер разработчики показали 9 июня в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest.

Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США Черепашки-ниндзя

Игра выйдет 16 июня 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В ролике разработчики продемонстрировали моменты игрового процесса за Кейси Джонса (Casey Jones) — персонажа, которого хорошо знают поклонники популярного мультсериала.

Напомним, Tribute Games анонсировала игру Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 10 марта 2021 года. Проект выполнен в жанре beat ’em up («побей их всех») и стилистике игр для 8-битных консолей, которые были популярны в 90-е годы XX века.