Белград, , 19:41 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Белград 10 июня «настоятельно и четко» потребовал от президента Сербии Александра Вучича, чтобы его страна присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Об этом Вучич заявил после переговоров с канцлером Германии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Канцлер недвусмысленно и четко потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, вернее, поддержать ограничительные меры, которые Евросоюз уже принял против России. Я рассказал о том, какова наша позиция, о специфической ситуации, связанной с Косово и Метохией, энергетикой, но и о традиционных отношениях с РФ. Мы говорили и о предстоящей зиме», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что Сербия — единственная страна в Европе, которая еще не присоединилась к антироссийским санкциям. Как кандидат на вступление в ЕС, она обязана в какой-то момент согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза.