Констанца, Румыния, , 18:55 — REGNUM Армия Румынии впервые в новейшей истории страны осуществила испытание новой системы залпового огня HIMARS. Об этом 10 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

HIMARS Defense. gov

Согласно официальной информации, соответствующий запуск был проведен на побережье Черного моря в районе порта Констанца (Южная Румыния). Детали операции держатся в строжайшем секрете. Предполагается, что в ближайшее время в румынские артиллерийские подразделения поступят до 20 подобных установок.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о реализации масштабной программы модернизации вооруженных сил Румынии.

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