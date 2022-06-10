Констанца, Румыния, 10 июня 2022, 18:55 — REGNUM Армия Румынии впервые в новейшей истории страны осуществила испытание новой системы залпового огня HIMARS. Об этом 10 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, соответствующий запуск был проведен на побережье Черного моря в районе порта Констанца (Южная Румыния). Детали операции держатся в строжайшем секрете. Предполагается, что в ближайшее время в румынские артиллерийские подразделения поступят до 20 подобных установок.
Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о реализации масштабной программы модернизации вооруженных сил Румынии.
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