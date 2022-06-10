Голышмановский район, Тюменская область, , 18:51 — REGNUM В тюменском районном центре Голышманово осуждён водитель из Удмуртии, по вине которого сгорел «КАМАЗ» с грузом на общую сумму свыше 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Горящий грузовик Cdc.gov

Установлено, что 27 января 2021 года 64-летний водитель из Ижевска, перевозивший на грузовом автомобиле «КАМАЗ» с полуприцепом автомобильные шины, остановился на стоянке у автокемпинга на 216 км автодороги Тюмень-Омск, оставив без присмотра в кабине включённую портативную газовую плитку. В результате произошёл пожар внутри кабины с последующим распространением огня на полуприцеп с грузом. Грузовик сгорел вместе с содержимым, ущерб составил 11 млн рублей.

Суд признал водителя виновным по ст. 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности) и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Твери возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого оказались уничтожены более 40 грузовых автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери возбудили дело из-за 40 сгоревших грузовиков